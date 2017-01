GRANT HUGH

Nome: Hugh Grant

All’anagrafe: Hugh John Mungo

Data di nascita: 09-09-1960

Luogo di nascita: Londra

Oggi: Attore

Curiosità: È laureato alla facoltà di letteratura inglese dell’Università di Oxford

La battuta: D’ora in poi intendo essere spudoratamente felice

Fa ridere perché:

Hugh ha i talenti innati di risultare sempre autentico e con la battuta pronta, sia quando i personaggi sono degli ingenui, sia quando sono dei bastardi. È il re della commedia ironico-sentimentale, ma in realtà è come un amico pirla che ne combina sempre una.

Biografia di Hugh Grant:

Un’adorabile faccia da schiaffi. O, se preferite, un buffone travestito da british gentleman. Questo è in sostanza Hugh Grant, portatore sano di un blend di comicità e sentimenti capace di fare presa sul pubblico. E non soltanto nel Regno Unito. Appena laureato a Oxford, Hugh tenta la strada di Hollywood per seguire quella che è da sempre la sua più grande passione: la recitazione. Alla “veneranda” età di 34 anni la sua scelta viene premiata: nel 1994 viene scelto per impersonare Charles in Quattro Matrimoni e un Funerale. Il film ha un successo planetario e Hugh riesce a vincere, alla sua prima parte importante, un Golden Globe. Il successo però sembra dargli alla testa, per poi espandersi ad altre parti anatomiche. A un solo anno di distanza, nonostante sia fidanzato con Liz Hurley, e quindi odiato/invidiato da ogni uomo del pianeta, l’attore inglese viene pizzicato dalla polizia di LA, non lontano dal Sunset Boulevard, in compagnia di una prostituta. Si tratta della sconosciuta Divine Brown, diventata poi celeberrima nel giro di poche ore. Grant viene arrestato per atti osceni in luogo pubblico e le sue foto segnaletiche fanno il giro del mondo. Sembrerebbe la fine, ma quando la stampa ha notizia del perdono da parte della fidanzata, la fama di Hugh riprende a crescere esponenzialmente. Cosa che invece non era capitata a Eddie Murphy, “reo” di essere stato trovato in compagnia di un transessuale. L’apice della fama raggiunge Hugh Grant tra il 1999 ed il 2001, un biennio in cui gira quelli che sono definiti da molti i suoi migliori film, e cioè il romanticissimo Notting Hill e il più frizzante Diario di Bridget Jones. In quest’ultima pellicola, pur recitando la parte di un gran bastardo, risulta difficile odiarlo fino in fondo. Bello, affascinante, sensibile e dotato di savoir faire, Hugh riesce a sembrare sempre uno di noi, non solo sul set, perché non è perfetto e non perde occasione di dimostrarlo. Nel 2007 si fa arrestare nuovamente, stavolta per aver aggredito un fotografo. Anche i divi sono umani, esattamente come la gente comune.

Filmografia di Hugh Grant: