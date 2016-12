FOX MICHAEL J.

Nome: Michael Andrew

Data di nascita: 09-06-1961

Luogo di nascita: Edmonton

Oggi: Attore

Curiosità: Dopo quattro settimane di riprese Robert Zemeckis non era soddisfatto di Eric Stoltz, il protagonista di Ritorno al Futuro e venne sostituito appena Michael J Fox fu disponibile.

La battuta: Se 2 + 2 fa 4 tutte le volte che gusto c’è? Non c’è più divertimento.

Fa ridere perchè:

Incarna perfettamente la normalità di un ragazzo qualunque, ma riesce a trasformare comunque la quotidianità in avventura.

Michael J. Fox è una creatura dalle due vite, una star del tipo “prima e dopo”. Baby prodigio, a soli vent’anni scala le vette della TV americana come il figlio yuppie di Casa Keaton e poi quelle del cinema come Marty McFly nella trilogia di Ritorno al Futuro. Insomma, qui siamo nel “prima” e tutto è meraviglioso. Ma quando gli viene diagnosticato un male terribile il suo corpo si trasforma in una bomba a orologeria: “Ti restano dieci anni di recitazione ” gli dicono i medici “dopodiché la malattia prenderà il sopravvento “. E questa seconda parte, amara come il fiele, è ovviamente il “dopo”. Il giro di boa sono i primi anni Novanta. All’epoca MJ Fox è già un golden boy da 381 milioni di dollari (tanti ne aveva incassati il primo Back to the Future), un ragazzo di 165 cm, bello e bravo bravo in modo assurdo che piace tanto alle mamme e ancor di più alle loro figlie. Felice e vincente, Mike si addormenta ogni sera con un Golden Globe sul comodino e una Ferrari Mondial nera parcheggiata nel vialetto. Finché il destino bastardo non viene a fargli una visita nel cuore della notte del 2 Aprile 1991: tenete bene a mente questa data, perché è qui che la nostra storia cambia completamente. L’attore canadese sta dormendo come un ghiro in una premium suite a Gainsville, in Florida, dove sta girando Doc Hollywood, quando si sveglia di soprassalto con il dito di una mano che trema incontrollato. Inizialmente pensa solo di averci dormito sopra o che sia colpa dell’alcol (la sera prima si era sbronzato con Woody Harrelson a una festa) ma il tremore continua fino all’alba. È il primo sintomo del morbo di Parkinson e il preludio a un tornado che lo travolgerà. Per sette anni MJ continua a lavorare mantenendo il suo segreto ma ogni giorno si rivela peggiore del precedente. Si aiuta con medicine che attutiscono gli effetti ‘visibili’ della malattia e con il supporto di un amico sviluppa una serie di tecniche mimetiche: durante il serial Spin City, ad esempio, quando il tremolio diventa troppo forte nasconde la mano nella tasca dei pantaloni. Sempre nei panni di Mike Flaherty vince altri due Golden Globe prima di rendere pubblico il suo male, che nel frattempo è diventato conclamato. Dopo il 2000 Fox smette i panni dell’attore, limitandosi a poche ospitate nei serial, da Scrubs a Boston Legal. Come l’enfant prodige di Mr. Vertigo, un romanzo di Paul Auster, MJ ha perso la capacità di volare, nel suo caso di recitare, ed è costretto a reinventarsi il proprio ruolo nel mondo. Ma non è un soggetto passivo: la malattia, e il suo stesso corpo, sono ora la sua nuova occupazione a tempo pieno. Diventa un simbolo della resistenza al Parkinson, al pari del grande pugile Mohammed Ali, ma in più fonda un’organizzazione, la Michael J. Fox Foundation, che ogni anno raccoglie milioni di dollari a favore della ricerca. L’ex poster boy, una volta appeso nelle camerette di milioni di ten-ager, ora viene invitato a tavole rotonde e conferenze per discutere di biologia cellulare. Per sensibilizzare l’opinione pubblica MJ non esita a mostrarsi in pubblico senza aver preso le sue medicine: in quei casi le mani gli tremano così tanto che sembra un vecchio di novant’anni. Ma ancora oggi se qualcuno gli chiede:”Ma perché un tale castigo di Dio è capitato proprio a te?” lui risponde in modo disarmante:”E perché no?”.

Filmografia Michael J. Fox