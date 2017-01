Nome: Roberto Remigio

Data di nascita: 27-10-1952

Luogo di nascita: Castiglion Fiorentino (AR)

Oggi: Attore, regista, showman

Curiosità: È stato nominato, nel 2005, Cavaliere di Gran Croce. L’asteroide 21662 Benigni è stato intitolato in suo onore.

La battuta: Vorrei ringraziare i miei genitori. Loro mi hanno dato il regalo più grande: la povertà.

Fa ridere perchè:

Benigni è il toscanaccio irriverente, esagitato e dalla lingua affilatissima. Ti sputa in faccia quello che pensa dandoti una pacca sulla spalla e facendosi una risata, è come una pentola a pressione che esplode in continuazione, colpendoti con battute che vanno sempre a segno alla velocità della luce. Maestro del ritmo.

Biografia di Roberto Benigni:

Roberto Benigni inizia cantando, come Berlusconi, ma poi si dà al teatro. Fin dal suo primo incontro con il palcoscenico è attratto da spettacoli d’avanguardia, con un coté surreale e una deriva di scherzo popolare e di strada. Dopo gli esordi a Prato e Firenze, si trasferisce a Roma dove nel 1975 conosce Giuseppe Bertolucci, che scrive per lui Cioni Mario fu Gaspare di Giulia. Il monologo lancia l’irriverente Cioni, personaggio che racchiude già in sé le caratteristiche di quelli successivi che Benigni interpreterà: esuberanza, parlata popolare, irriverenza verso le autorità e un candore disarmante e poetico. Cioni sarà protagonista di Berlinguer Ti Voglio Bene (1977), pellicola aspramente criticata e boicottata dalla Democrazia Cristiana. A proposito di Berlinguer, poi, è rimasta nella memoria collettiva l’immagine di Benigni che prende in braccio il leader del Partito Comunista Italiano nel corso di una manifestazione. Diretto e tagliente, Benigni scandalizza insieme a Renzo Arbore nella trasmissione televisiva L’Altra Domenica (1976), più volte censurata. Incontenibile, ottiene la conduzione del Festival di Sanremo (1980) e dal palco dell’Ariston si rivolge al papa chiamandolo “Wojtilaccio”. Nel 1983 esordisce alla regia con Tu Mi Turbi, mentre nel 1984 è con Massimo Troisi nell’immortale Non Ci Resta che Piangere. Amico di Jim Jarmusch, nel 1986 appare nel suo Daunbailò, mentre nel 1988 inizia, con Il Piccolo Diavolo, la collaborazione con Cerami, che prosegue con Johnny Stecchino (1991) e Il Mostro (1994). Nel 1990 è diretto da Federico Fellini in La Voce della Luna ma la consacrazione arriva con La Vita È Bella (1997), che riceve sette nomination all’Oscar e porta a casa tre statuette: miglior colonna sonora (Nicola Piovani), miglior film straniero e miglior attore protagonista proprio a Benigni, premiato da un’entusiasta Sophia Loren. Seguono due film non indimenticabili (Pinocchio, 2001, e La Tigre e la Neve, 2004) e la grande riscoperta della Divina Commedia, che ama recitare a memoria per la delizia degli spettatori e, finché lo tiene lontano dalla televisione, il sollievo del centro destra. C’è anche modo di una (dimenticabile) parte in un film di Woody Allen (To Rome with Love).

Filmografia di Roberto Benigni: