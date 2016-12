SCHETTINO SIMONE

Nome: Simone

Data di nascita: 21-05-1966

Luogo di nascita: C. di Stabia (NA)

Oggi: Comico, autore

Curiosità: Si definisce “fondamentaista” perchè per divertire il suo pubblico non ha bisogno di travestimenti, di trucchi, di parodie o di voci iperboliche.

La battuta: Mia moglie non ama gli alcolici: è analcolica dalla nascita!

Fa ridere perchè:

La forza di Schettino è nella parola e nell’acuta capacità di osservazione. Con sagacia aggredisce i costumi contemporanei, riporta spietatamente avventure familiari e ama ironizzare, con piglio capzioso, sulle abitudini dei suoi conterranei, tanto che potrebbe fondare una nuova branca del sapere: l’antropologia napoletana.