All’anagrafe: Pietro Belfiore, Davide Rossi, Davide Bonacina, Andrea Fadenti e Andrea Mazzarella

Data di fondazione: 2011

Curiosità: I cinque passano metà del loro tempo a mettersi d’accordo.

Sito Ufficiale:

http://terzosegretodisatira.blogspot.it/

Fanno ridere perché:

Rappresentano la scuola milanese della new wave della satira made in Web; messe da parte inflessioni dialettali e giochi di parole, i loro corti, in gran parte di satira politica, hanno una costruzione moderna e intelligente.

Biografia di Terzo Segreto di Satira (ovvero: il Terzo Segreto di Satira spiegato dal Terzo Segreto di Satira)

I milanesi Pietro Belfiore, Davide Rossi e Davide Bonacina, il mantovano Andrea Fadenti, e il comasco/svizzero Andrea Mazzarella si conoscono alle Scuole Civiche di Cinema, Televisione e Nuovi Media di Milano durante l’ottima annata (delle suddette Civiche e di Chianti) 2008/2009.

Li bevono caffè, abbordano con scarso successo ragazze e imparano sempre con scarso successo i rudimenti del mestiere. Durante l’amaro febbraio del 2011, grazie anche ad una potente ubriacatura “da Gianni”, il Bonacina – il Rossi – Il Belfiore – Il Fadenti e il Mazzarella, fondano IL TERZO SEGRETO DI SATIRA: un gruppo di cialtroni per cialtroni. I cinque passano metà del loro tempo a mettersi d’accordo. Quello che rimane lo impiegano per scrivere, girare, montare e irridere quello che gli passa per la testa.

Non vogliono essere querelati ma sono pronti a farlo se necessario.Alcuni preferiscono il mare, altri la montagna.

Sanno chi ha ucciso Kennedy e che fine ha fatto Laura Freddi ma non lo diranno mai, per nessun motivo!