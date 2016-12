All’anagrafe: Andrea Brambilla

Data di nascita: 21-08-1946

Data di morte: 24-10-2013

Luogo di nascita: Varese

Oggi: attore

Curiosità: Con Gaspare è stato l’autore dei testi per Massimo Boldi e Teo Teocoli.

La battuta: Ce l’ho qui la brioche!

Fa ridere perchè:

Perché con quei capelli arruffati, l’impermeabile sgualcito, il difetto di pronuncia e il viso perennemente impastato da chi si è appena svegliato è la personificazione perfetta del pasticcione sempre fuori luogo.

Biografia di Zuzzurro

Ennesimo prodotto del vivaio del Derby di Milano, Andrea Brambilla conosce proprio nel celebre cabaret Nino Formicola, con il quale darà vita alla coppia Zuzzurro e Gaspare. Insieme lavorano ad Antenna 3 e passano alla Rai (Non Stop, La Sberla, Domenica In) ma il successo nazionale arriva con Drive In, prima come ospiti e poi come resident comedian. Gli anni Ottanta sono i più creativi e di ricerca: partecipano allo show comico innovativo Emilio e alla messa in scena Andy e Norman, la commedia di Neil Simon che approderà anche in TV. Il duo si dedica soprattutto al teatro e a qualche titolo cinematografico leggero ma dopo l’incidente di Andrea Brambilla, e il suo temporaneo coma, le loro apparizioni si diradano. Tra le pohce eccezioni: la conduzione di un paio di puntate di Striscia La Notizia.

Filmografia di Zuzzurro